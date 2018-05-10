تعرف على خط السير الجديد لمرور الأقصر لمواجهة أزمة طريق الكباش

الأقصر - أحمد مرعى

تعكف الإدارة العامة لمرور الأقصر على الانتهاء من الدراسة الخاصة باستحداث خط سير جديد لمرور السيارات شرق وغرب الكباش وشرق وغرب السكة الحديد، بما يعمل على إنهاء الازمة المرورية من جذورها ويضع حداً لمعاناة المواطنين اليومية سواء من أهالى الشرق أو الغرب عبر تشغيل هذا الخط الذى سيمكن جميع المواطنين من سهولة التنقل بالمواصلات داخل داخل مدينة الأقصر بالكامل ويقيهم عناء الترجل لمسافات طويلة.

واعلنت الإدارة العامة لمرور الأقصر، أنه يجرى حاليا إعداد وتجهيز كافة الطرق والمحاور المرورية لخط السير الجديد الذى يبدأ مساره من أمام فندق الأقصر "وينا" بالقرب من ميدان مرحبا أمام ساحة مسجد سيدى أبو الحجاج ومعبد الأقصر حيث تتحرك سيارات الأجرة "السرفيس" من نقطة يتم تخصيصها للمواصلات لتتجه بعد ذلك يمينا إلى شارع محمد فريد المؤدى الى شارع المنشية الذى تسير فيه سيارات الاجرة ضمن خط السير الجديد وصولا الى محطة الاقصر ثم المرور يساراً والاتجاه لشارع يوسف حسن ومنه يتم سلك الاتجاه يمينا الى شارع سوق الصنايع وابو الجود وتسير فيه سيارة الاجرة حتى تصل الى منطقة ابو الجود وذلك بعد ان تم ازالة كافة حالات اشغال الباعة الجائلين من شارع السوق وتمهيده لسير السيارات والمارة دون اعاقة، ويستكمل خط السير بسلك الطريق اسفل كوبرى ابو الجود وصولا الى ميدان الملك عبد الله " التجارة سابقا " ومنه الى شارع معبد الكرنك حيث يسلك السائقين هذا الطريق وعلى يسارهم طريق الكباش وفى اتجاههم للوصول الى سوق سافوى وقصر يسى انداروس حيث يمر الخط بمدرسة السلام وكنيسة السيدة العذراء وبنك مصر حتى نهاية الشارع وقبل الوصول لشارع الكورنيش يعود بعد ذلك من نفس اتجاه الشارع حيث سيتم تعيين نقطة دوران يسلكها سائقى خط السير الجديد ويعودون بها الى ميدان الملك عبد الله " التجارة سابقا " وعلى يمينهم طريق الكباش مرورا بكوبرى الكباش بمنطقة المطحن والتجارة وصعودا لكوبرى ابو الجود العلوى وصولا الى منطقة شرق السكة الحديد ومن الكوبرى يمينا حتى مزلقان منطقة القراريش وعبوره الى الناحية الاخرى غرب السكة الحديد وسلك اتجاه شارع رمسيس المؤدى الى محطة السكك الحديدية والسير فى شارع المنشية وصولا الى نقطة العودة بشارع محمد فريد ومنه الى النقطة التى انطلق منها السيرفيس من امام فندق الاقصر " وينا " .

وفيما يخص عدد السيارات التى ستعمل على هذا الخط اكد العميد ايمن الشريف رئيس مدينة الأقصر انه تجرى دراسة تخصيص عدد 10 سيارات اجرة بنفس التعريفة المقررة لكافة سيارات السرفيس داخل مدينة الاقصر التى تعادل نحو جنيه و25 قرشاً وسيتم وضع ملصق تعريفى على كل سيارة بلون مختلف عن الوان خطوط السير الاخرى داخل مدينة الاقصر متوقعاً ان يسمى خط السير الجديد " الدائرى " لانه يمر بشكل دائرى على مدينة الاقصر غرب وشرق طريق الكباش وغرب وشرق السكة الحديد بما يسهل كافة نقاط الوصول لجميع المواطنين لافتا الى انه يجرى العمل على قدم وساق لتجهيز كافة الطرقات والشوارع المقررة لخط السير الجديد ايذانا ببدء تشغيله قبل شهر رمضان عقب عرضه على محافظ الاقصر محمد بدر والتصديق عليه وذلك لتسهيل الحركة على جميع المواطنين وضمان مرور كافة خطوط سير السيرفيس داخل مدينة الاقصر على كافة الاماكن دون صعوبة او عناء .

وكان قد وجه محافظ الأقصر محمد بدر بسرعة تجهيز الطرق والشوارع واختيار سيارات السيرفيس لخط السير الجديد الذى يعمل على وضع نقاط التقاء لكافة المواصلات داخل مدينة الاقصر بما يسهل الحركة المرورية للمواطنين ذهابا وايابا ويقيهم عناء السير لمسافات طويلة مشددا على سرعة تشغيل الخطة بعد الاعداد الجيد للدراسة الخاصة به وتمهيد الطرقات والشوارع حيث يخدم الخط الجديد جميع مواطنى الاقصر سواء القادمين من الغرب عن طريق العبارة النهرية لانه سيكون بمثابة نقطة وصول وعودة بالقرب من اشارة ميدان مرحبا كما سيسهل على جميع المواطنين والموظفين الوصول لمقاصدهم سواء العاملين بديوان عام محافظة الاقصر ومتحفى الاقصر والتحنيط اوالمستشفى العام وبنوك التنمية والائتمان والاسكندرية ومصر وكذلك طلاب عدد من المدارس والمعاهد الازهرية والعاملين بالفنادق المطلة على كورنيش النيل والقريبة منه وسوق سافوى والمتجهين الى شارع الكورنيش بما يقضى على كافة الازمات المرورية بالمحافظة.