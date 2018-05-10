تجديد الثقة بالمهندسة ليلى مرتجى وكيل تعليم شمال سيناء لمدة عام

شمال سيناء - محمد الحر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، فى بيان رسمى لها ، اليوم الخميس ، عن تجديد ثقة الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم بالمهندسة ليلى مرتجى ، وتكليفها وكيل وزارة التربية والتعليم لعام آخر للمرة الثانية على التوالي.

ووجهت المهندسة ليلى مرتجى الشكر، عبر البيان إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، لتجديد الثقة بها وتكليفها بالإستمرار فى منصبها وكيلا للوزارة بشمال سيناء.

يذكر أن المهندسة ليلى مرتجى كانت تشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، وتم ترقبتها لمنصب وكيل الوزارة بالمحافظة العام الماضى ، وتم تجديد الثقة بها لعام آخر.