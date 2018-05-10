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الخميس، 10 مايو 2018 02:17 م
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تجديد الثقة بالمهندسة ليلى مرتجى وكيل تعليم شمال سيناء لمدة عام

الخميس، 10 مايو 2018 02:09 م
تجديد الثقة بالمهندسة ليلى مرتجى وكيل تعليم شمال سيناء لمدة عام المهندسة ليلى مرتجي وكيل تعليم شمال سيناء
شمال سيناء - محمد الحر
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، فى بيان رسمى لها ، اليوم الخميس ، عن تجديد ثقة الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم بالمهندسة ليلى مرتجى ، وتكليفها وكيل وزارة التربية والتعليم لعام آخر للمرة الثانية على التوالي.

 

ووجهت المهندسة ليلى مرتجى الشكر، عبر البيان إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، لتجديد الثقة بها وتكليفها بالإستمرار فى منصبها وكيلا للوزارة بشمال سيناء.

 

يذكر أن المهندسة ليلى مرتجى كانت تشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، وتم ترقبتها لمنصب وكيل الوزارة بالمحافظة العام الماضى ، وتم تجديد الثقة بها لعام آخر.


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