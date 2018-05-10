انقطاع التيار الكهربائى عن عدة قرى بكوم امبو بعد انفجار كبل كهربائى

انقطاع التيار الكهربائى عن عدة قرى بكوم امبو بعد انفجار كبل كهربائىالخميس، 10 مايو 2018 09:09 م
انفجار محول كهرباء- ارشيفية
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وقع،منذ قليل، انفجار فى إحدى كابلات الكهرباء محطة محولات رءوف أحد محطات الكهرباء الرئيسية المغذية لمدينة ومركز كوم امبو بمحافظة أسوان، أسفر عن انقطاع التيار الكهربائى عن 80% من قرى ومناطق سكنية بالمركز.
وأكد مصدر بشركة كهرباء، أنه يتم إجراء صيانة عاجلة للمحول الذى تعرض للانفجار، وتحديد سبب العطل، الذى تبين من الفحص المبدئى أنه نتيجة زيادة الأحمال المتوقعة فى فصل الصيف، لافتا أنه سيتم توفير مصدر تيار بديل لتغذية الأماكن التى تعرضت لانقطاع التيار، لحين الانتهاء من أعمال.
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