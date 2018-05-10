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الخميس، 10 مايو 2018 09:55 م
خالد صلاح
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انقطاع التيار الكهربائى عن عدة قرى بكوم امبو بعد انفجار كبل كهربائى

الخميس، 10 مايو 2018 09:09 م
انقطاع التيار الكهربائى عن عدة قرى بكوم امبو بعد انفجار كبل كهربائى انفجار محول كهرباء- ارشيفية
أسوان ندى سليم
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وقع،منذ قليل، انفجار فى إحدى كابلات الكهرباء محطة محولات رءوف أحد محطات الكهرباء الرئيسية المغذية لمدينة ومركز كوم امبو بمحافظة أسوان، أسفر عن انقطاع التيار الكهربائى عن 80% من قرى ومناطق سكنية بالمركز.

 

وأكد مصدر بشركة كهرباء، أنه يتم إجراء صيانة عاجلة للمحول الذى تعرض للانفجار، وتحديد سبب العطل، الذى تبين من الفحص المبدئى أنه نتيجة زيادة الأحمال المتوقعة فى فصل الصيف، لافتا أنه سيتم توفير مصدر تيار بديل لتغذية الأماكن التى تعرضت لانقطاع التيار، لحين الانتهاء من أعمال.


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