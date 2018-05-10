انطلاق قمة "روسيا والعالم الإسلامى" فى مدينة قازان الروسية

موسكو (أ ش أ)

انطلقت فى مدينة قازان الروسية اليوم الخميس، القمة الاقتصادية الدولية الـ10 "روسيا والعالم الإسلامى"، وسط مشاركة واسعة وحضور 3 آلاف مشارك من أكثر من 50 دولة.

ورحب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين - وفقا لقناة (روسيا اليوم) بالمشاركين فى القمة التى ستستمر لـ3 أيام قائلا "أرحب بكم بحرارة بمناسبة افتتاح القمة الاقتصادية الدولية العاشرة "روسيا والعالم الإسلامى" التى وبشكل تقليدى، تستضيفها قازان"​​​.

وأكد بوتين استمرار دعم روسيا لجهود الدول المشاركة فى القمة التي تهدف إلى تعزيز مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة فى العلاقات الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى أن جدول أعمال القمة يشمل قضايا مهمة في المجالات المالية والاستثمارية والتجارية وميادين البنى التحتية وغيرها.

يذكر أن قمة "روسيا والعالم الإسلامى" انعقدت لأول مرة في قازان عام 2009، ومنذ ذلك الحين أصبحت المنبر الرئيسى للتعاون الاقتصادى بين المناطق الروسية والدول الإسلامية.