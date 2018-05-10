الهيئة العليا التونسية للانتخابات تعلن تفاصيل توزيع الأصوات فى الانتخابات البلدية

الهيئة العليا التونسية للانتخابات تعلن تفاصيل توزيع الأصوات فى الانتخابات البلديةالخميس، 10 مايو 2018 05:00 ص
الانتخابات البلدية فى تونس
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أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس تفاصيل توزيع الأصوات فى الانتخابات البلدية، حسب الأحزاب مساء الأربعاء .
وحصلت حركة النهضة على أكبر عدد من الأصوات بـ516379 صوتا أى بنسبة 28،64 بالمائة، فيما نالت حركة نداء تونس 375896 صوتا بنسبة 20،85 بالمائة.
واحتل التيار الديمقراطى المرتبة الثالثة ب75619 صوتا ما يعادل نسبة 4،19 بالمائة، ثم الجبهة الشعبية ب71150 صوتا بنسبة 3،95 بالمائة.
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