المرصد السورى لحقوق الإنسان: الضربات الإسرائيلية بسوريا أوقعت 23 قتيلا

أ ف ب

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن الضربات الإسرائيلية فى سوريا أوقعت 23 قتيلا على الأقل، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن إسرائيل استخدمت 28 طائرة وأطلقت 70 صاروخا فى ضرباتها على سوريا.