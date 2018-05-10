المرصد السورى لحقوق الإنسان: الضربات الإسرائيلية بسوريا أوقعت 23 قتيلا

المرصد السورى لحقوق الإنسان: الضربات الإسرائيلية بسوريا أوقعت 23 قتيلاالخميس، 10 مايو 2018 11:27 ص
الضربات الصاروخية
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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن الضربات الإسرائيلية فى سوريا أوقعت 23 قتيلا على الأقل، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن إسرائيل استخدمت 28 طائرة وأطلقت 70 صاروخا فى ضرباتها على سوريا.
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