القبض على 8 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 8 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 8 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

وهم "أحمد.م.ج" 24 عاما سائق ومقيم بنى سويف و"أحمد.ط.ع" 27 عاما مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية و"محمد.ب.م" 44 عاما مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية و"محمد.س.م" دائرة قسم ثالث الإسماعيلية و"ضياء.ج.ح" 36 عاما مقيم أوتشت قنا و"إسلام.ع.ع" 28 عاما سائق ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية و"عبدالكريم.م.ر" 20 عاما مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية و"رامى.ع.م" 30 عاما مقيم الشرقية.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.