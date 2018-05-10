الفلسطينيون يتوافدون إلى الأقصى للتصدى لدعوات المستوطنين باقتحام المسجد

الفلسطينيون يتوافدون إلى الأقصى للتصدى لدعوات المستوطنين باقتحام المسجدالخميس، 10 مايو 2018 02:56 م
اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
توافد عشرات الفلسطينيين من القدس وداخل الخط الأخضر،منذ صباح اليوم الخميس، إلى المسجد الأقصى المبارك، فى محاولة للتصدى لدعوات المستوطنين الإسرائيليين لتكثيف الاقتحامات إلى المسجد وساحاته فى ذكرى "احتلال القدس " .
وكانت "منظمات الهيكل" المزعوم دعت أنصارها، إلى تكثيف الاقتحامات إلى المسجد الأقصى، بأعداد كبيرة، تزامنا مع ما يسمى "ذكرى احتلال القدس".
وقال شهود عيان، أن عددا من المستوطنين تجمعوا بالقرب من القصور الأموية الملاصقة لجدار المسجد الأقصى الجنوبى، تلبية لهذه الدعوة .
ويشهد المسجد الأقصى يوميا، اقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى فترتين صباحية ومسائية، فى حين تزداد وتيرة تلك الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية .
إضافة تعليق
تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح
موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة