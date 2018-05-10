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الفلسطينيون يتوافدون إلى الأقصى للتصدى لدعوات المستوطنين باقتحام المسجد

الخميس، 10 مايو 2018 02:56 م
الفلسطينيون يتوافدون إلى الأقصى للتصدى لدعوات المستوطنين باقتحام المسجد اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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توافد عشرات الفلسطينيين من القدس وداخل الخط الأخضر،منذ صباح اليوم الخميس، إلى المسجد الأقصى المبارك، فى محاولة للتصدى لدعوات المستوطنين الإسرائيليين لتكثيف الاقتحامات إلى المسجد وساحاته فى ذكرى "احتلال القدس " .

وكانت "منظمات الهيكل" المزعوم دعت أنصارها، إلى تكثيف الاقتحامات إلى المسجد الأقصى، بأعداد كبيرة، تزامنا مع ما يسمى "ذكرى احتلال القدس".

وقال شهود عيان، أن عددا من المستوطنين تجمعوا بالقرب من القصور الأموية الملاصقة لجدار المسجد الأقصى الجنوبى، تلبية لهذه الدعوة .

ويشهد المسجد الأقصى يوميا، اقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى فترتين صباحية ومسائية، فى حين تزداد وتيرة تلك الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية .

 


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