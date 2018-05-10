الغرفة التجارية بالبحيرة تفتتح اليوم معارضى أهلا رمضان بدمنهور وكفر الدوار

تفتتح المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة يرافقها المحاسب فتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة معرضين للسلع الغذائية المخفضة، اليوم الخميس، بمدينتى دمنهور وكفر الدوار تحت شعار "أهلا رمضان".

وقال فتحى مرسى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة أن إفتتاح هذه المعارض يأتى ضمن توجهات الغرفة التجارية لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية، وذلك لمحاربة الغلاء وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين محدودى الدخل.

وأضاف أن معارض "اهلا رمضان" سيقام بأرض المعارض بمدينة دمنهور وأمام شركة عمر أفندى بشارع أحمد عرابى بمدينة كفر الدوار فى الفترة من 10 مايو حتى 31 مايو، إضافة إلى 17 منفذا بمختلف مدن المحافظة.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية أن الغرفة التجارية تتحمل كافة تكاليف تجهيز المعارض وتوفير مساحات العرض دون تقاضى أى مقابل مادى من الشركات العارضة بشرط أن تقوم تلك الشركات بالبيع بأقل من سعر الجملة.

مشيرا إلى اشتراك 25 شركة من كبرى شركات المواد الغذائية بالمعرض بنسبة خصومات تصل إلى 25%.