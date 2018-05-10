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الصحة الفلسطينية: 47 شهيدا و8536 إصابة فى غزة خلال مسيرات العودة

الخميس، 10 مايو 2018 03:10 ص
الصحة الفلسطينية: 47 شهيدا و8536 إصابة فى غزة خلال مسيرات العودة عنف الاحتلال ضد مسيرات العودة
غزة أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، الاحصائية التراكمية لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلى بحق المشاركين فى مسيرات العودة شرق قطاع غزة منذ 30 مارس، مخلفة 47 شهيدا.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن هذه الاعتداءات خلفت47 شهيدا و8536 إصابة بجروح مختلفة واختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأضافت إن من الاصابات 4589 إصابة نقلت إلى المستشفيات، و3947 إصابة تعاملت معها النقاط الطبية الميدانية، ومن الشهداء 5 أطفال دون سن الـ18عاما.

وأوضحت أنه من الاصابات التى وصلت للمستشفيات 793 طفلا، و 283سيدة، ومن حيث درجة الخطوة فى مجمل الإصابات 166 خطيرة، و2119 متوسطة، و2198 طفيفة، و106 أخرى.

وأشارت الصحة إلى أنه من سبب الإصابات 2064الرصاص الحي، و403 الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، و1094اختناقا بالغاز، و847 إصابات أخرى، فيما أن الإصابات كانت 327 فى الرقبة والرأس، و575 فى الأطراف العلوية، و155 فى الظهر والصدر، و207 فى البطن والحوض، و2117 فى الأطراف السفلية، و82 فى أماكن متعددة.

فيما أوضحت أنه يوجد 24 حالة بتر من مجمل الإصابات، 19 فى الأطراف السفلية، وحالة فى الأطراف العلوية، و3 حالات فى الأصابع، وحالة فى جزء من الكاحل.

وعن استهداف الاحتلال للطواقم الطبية، قالت الوزارة تم إصابة 163 شخصا من الطواقم الطبية بالرصاص الحى والاختناق بالغاز، فيما تضررت 24 سيارة اسعاف بشكل جزئي.

 


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أخبار فلسطين

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