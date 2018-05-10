الشرطه العراقيه توجه باعتقال من يمارس ضغوطا على القوات بالانتخابات فى ديالى

بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة شرطة محافظة محافظة ديالى العراقية اليوم الخميس، صدور توجيهات باعتقال فورى لكل من يمارس ضغوطاً على عناصر القوات الأمنية لدفعهم لانتخاب مرشح أو قائمة معينة.

وقال المتحدث الإعلامى باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) - "إنه تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، تم نشر عناصر أمنية فى كل مراكز الاقتراع الخاص لرصد أى محاولة للضغط على منتسبى القوى الأمنية لدفعهم لانتخاب تكتل أو مرشح معين خارج إرادتهم".

وأضاف العطية أن "التوجيهات كانت مشددة باعتقال فورى لكل من يمارس أى ضغوط وإحالته للتحقيق"، متابعاً أن "شفافية الانتخابات مسؤولية وطنية".

يشار إلى أن عملية التصويت الخاص التى تشمل أفراد القوات المسلحة العراقية بدأت، صباح اليوم، ضمن الانتخابات البرلمانية لعام 2018.

ويتنافس أكثر من 30 حزباً وتحالفاً سياسياً فى انتخابات ديالى للظفر بـ14 مقعدا، تمثل حصة المحافظة فى الدورة النيابية المقبلة.