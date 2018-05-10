السودان والإمارات يؤكدان تطابق مواقفهما تجاه القضايا العربية والإقليمية

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أشاد السودان والإمارات بمستوى النمو والتطور الذى تشهده العلاقات بين البلدين، وضرورة دفعها إلى آفاق أوسع وأرحب، حيث بلغ حجم التبادل التجارى غير النفطى بين البلدين فى عام 2016 حوالى 2,7 مليار دولار.

وأكد الجانبان - فى بيان صحفى، الأربعاء، ختاما لزيارة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى للشئون الاقتصادية والتجارية، محمد شرف، للسودان - تطابق وجهات النظر والمواقف بينهما فيما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية والدولية، وخاصة مكافحة الإرهاب والتطرف، ونوه الجانبان إلى أهمية تبادل الزيارات بين كبار المسئولين، وتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك، ودراسة عقد اجتماع اللجنة المشتركة ولجنة المشاورات السياسية بين البلدين.

وأكد الطرفان على العلاقات التاريخية بين البلدين حيث تعتبر جمهورية السودان من أوائل الدول التى أقامت معها دولة الإمارات علاقات دبلوماسية وكان ذلك فى ديسمبر 1971، وشدد الجانبان، على خصوصية العلاقة وتميزها وأهمية العمل على دفعها إلى آفاق أوسع وأرحب فى كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية خاصة فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، وأعربا عن ثقتهما بوجود العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية التى يمكن لرجال الأعمال الاستفادة منها.

وأشاد الجانب السودانى بإنجازات دولة الإمارات التنموية، وثمن مواقفها من القيام بالعديد من المشاريع الاستثمارية فى عدة ولايات سودانية منها منطقة شندى ومشروع أمطار الزراعى فى منطقة الدبة بالولاية الشمالية وغيرها، وكذلك حرص القيادة الإماراتية، على دعم السودان فى جهوده لتحقيق التنمية الشاملة وخلق بيئة مناسبة وجاذبة للمشاريع الاستثمارية.