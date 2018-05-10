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السعودية تدين الهجمات الإرهابية فى كابول وانفجار بلدة وانلاوين جنوب الصومال

الخميس، 10 مايو 2018 04:45 م
السعودية تدين الهجمات الإرهابية فى كابول وانفجار بلدة وانلاوين جنوب الصومال الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الرياض ( أ ش أ)
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أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات التى استهدفت العاصمة الأفغانية كابول، والانفجار الذى وقع فى سوقٍ ببلدة (وانلاوين) جنوب الصومال.

وجدد المصدر - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهوريتى أفغانستان الإسلامية والصومال ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف، معربا عن تعازيه لذوى الضحايا ولحكومتى وشعبى الجمهوريتين، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

 


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