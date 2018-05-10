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الخميس، 10 مايو 2018 02:31 م
خالد صلاح
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السعودية تدشّن منظومة صفارات إنذار جديدة فى الرياض والمنطقة الشرقية

الخميس، 10 مايو 2018 02:31 م
السعودية تدشّن منظومة صفارات إنذار جديدة فى الرياض والمنطقة الشرقية الشرطة السعودية -أرشيفية
(أ ف ب)
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دشّن الدفاع المدنى السعودى، اليوم الخميس، منظومة صفارات انذار جديدة فى الرياض والمنطقة الشرقية، فى وقت تتعرض مدن سعودية الى محاولة استهداف بالصواريخ من قبل المتمردين الحوثيين فى اليمن المجاور.

ونشر الدفاع المدنى السعودى فى حسابه على تويتر تسجيلا مصورا يظهر عملية اختبار واطلاق صفارات الانذار الجديدة لأول مرة.

وقال فى بيان ان المنظومة فى الرياض والمنطقة الشرقية تهدف الى "مواجهة المخاطر بكامل أنواعها" وتنبيه وتحذير السكان "فى حالات الطوارئ".

ومنذ نوفمبر الماضي، كثّف المتمردون الحوثيون فى اليمن اطلاق الصواريخ البالستية على السعودية. وغالبا ما تعلن المملكة عن اعتراض هذه الصواريخ فوق المناطق الجنوبية والرياض.

وتقود السعودية فى اليمن تحالفا عسكريا منذ مارس 2015 دعما للقوات الحكومية فى مواجهة المتمردين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعلى مناطق اخرى بينها مناطق قريبة من الحدود مع المملكة الغنية، وتتهم الرياض طهران بدعم المتمردين الشيعة بالسلاح، وتنفى ايران هذا الاتهام.

ويأتى تدشين منظومة الانذار المتطورة الجديدة فى وقت يتصاعد التوتر بين السعودية وايران، خصمها الأكبر فى الشرق الاوسط، خصوصا مع اعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووى الموقع مع طهران بشان برنامجها النووى، وتقع المنطقة الشرقية فى مقابل ايران، وهى أغنى مناطق المملكة بالنفط.

 

 


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