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الدفاع الروسية: إسرائيل استخدمت 28 طائرة و70 صاروخا فى ضرباتها على سوريا

الخميس، 10 مايو 2018 11:46 ص
الدفاع الروسية: إسرائيل استخدمت 28 طائرة و70 صاروخا فى ضرباتها على سوريا هجوم إسرائيل على سوريا
(أ ف ب)
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استخدم الجيش الإسرائيلى 28 طائرة وأطلق 70 صاروخاً خلال ضرباته الكثيفة التى نفذها ليلاً على مواقع فى سوريا، وفق ما اكدت وزارة الدفاع الروسية الخميس موضحة ان الدفاعات الجوية السورية اعترضت ودمرت نصف تلك الصواريخ.

وقالت الوزارة الروسية ان "28 طائرة إسرائيلية اف- 15 واف-16 شاركت فى الضربات وأطلقت 60 صاروخ جو أرض على عدة مناطق سورية"، وأضافت فى بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية أن عشرة صواريخ أخرى أرض أرض أطلقت من إسرائيل على سوريا.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية على عدة مناطق فى سوريا عن مقتل 23 مقاتلا على الأقل بينهم خمسة من قوات النظام السورى و 18 عنصرا من القوات الموالية له، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال المرصد "قتل لا يقل من 23 مقاتلين بينهم خمسة من قوات النظام أحدهم ضابط و 22 آخرين ما بين سوريين وغير سوريين فى الغارات الإسرائيلية بعد منتصف الليل فى عدة مناطق فى سوريا". وكان الجيش الإسرائيلى أعلن أنه ضرب عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية فى سوريا خلال الليل.

 


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