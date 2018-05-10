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الداخلية العراقية تعتقل 10 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى فى الموصل

الخميس، 10 مايو 2018 12:45 م
الداخلية العراقية تعتقل 10 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى فى الموصل الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، اعتقال 10 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى وصفتهم بـ"الخطيرين" فى الجانبين الأيمن والأيسر من مدينة الموصل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- إن قيادة شرطة نينوى ألقت القبض على عناصر من "داعش" الخطيرين والمطلوبين قضائيًا فى جانبى الأيمن والأيسر لمدينة الموصل.

وأضاف معن أن الحملة أسفرت عن القبض على 10 متهمين من عناصر "داعش" بينهم من كان يعمل بما يسمى الحسبة وبينهم كان ينفذ عمليات القتل والإعدامات بحق منتسبى القوات الأمنية وكذلك بينهم كان يعمل بصنع العبوات الناسفة والعجلات المفخخة.

 


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