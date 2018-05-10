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الحكومة العراقية تستخدم هاتف مساعد البغدادى لاعتقال 4 من قادة داعش

الخميس، 10 مايو 2018 07:25 م
الحكومة العراقية تستخدم هاتف مساعد البغدادى لاعتقال 4 من قادة داعش ابو بكر البغدادى
(رويترز)
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قال مستشار أمنى للحكومة العراقية اليوم الخميس إن ضباطا بالمخابرات العراقية يحتجزون أحد مساعدى أبو بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش وأنهم استخدموا تطبيقا على هاتفه المحمول للإيقاع بأربعة من قادة التنظيم.

وقال المستشار الأمنى هشام الهاشمى لرويترز اليوم إن السلطات التركية ألقت القبض على إسماعيل العيثاوى المعروف كذلك بكنيته أبو زيد العراقى فى فبراير فى تركيا وسلمته لمسؤولين بالمخابرات العراقية.

ووصف الهاشمى العيثاوى بأنه مساعد مباشر للبغدادى وكان مسؤولا عن التحويلات المالية إلى الحسابات المصرفية للتنظيم فى عدة دول.

وقال إن ضباط المخابرات العراقية استخدموا تطبيق تليجرام للرسائل على هاتف العيثاوى للإيقاع بقادة آخرين من التنظيم واستدراجهم لعبور الحدود من سوريا إلى العراق حيث ألقى القبض عليهم.

وتابع أن من بين المقبوض عليهم صدام الجمل وهو سورى كان والى منطقة شرق الفرات فى التنظيم.

ووصف الهاشمى العيثاوى والجمل بأنهما أبرز شخصيتين يتم اعتقالهما من التنظيم، وأعلن التلفزيون العراقى القبض على الخمسة أمس الأربعاء.

وقال الهاشمى "العملية تمت بالتعاون مع المخابرات الأمريكية من ضمن التحالف والمخابرات التركية" مشيرا إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة يقاتل تنظيم داعش على جانبى الحدود السورية العراقية.

وتابع أن ضباط المخابرات العراقية والأمريكية تمكنوا، بعد القبض على العيثاوي، من الكشف عن الحسابات المصرفية للتنظيم وجميع الشفرات التى كان يستخدمها.

وإلى جانب العيثاوى والجمل تم اعتقال ثلاثة قادة ميدانيين هم السورى محمد حسين القدير والعراقيان عمر شهاب الكربولى وعصام عبد القادر الزوبعي.

وقال الهاشمى إن "الحبل يضيق" حول البغدادى زعيم التنظيم واسمه الحقيقى إبراهيم السامرائي.

ويعتقد أن البغدادي، الذى أعلن نفسه خليفة للمسلمين فى عام 2014 بعد أن سيطر التنظيم على مدينة الموصل العراقية، مختبئ الآن فى المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق بعد أن خسر جميع المدن والبلدات التى كان يسيطر عليها.

وقال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى الشهر الماضى إنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة ضد المتشددين المتمركزين فى سوريا. ونفذت القوات الجوية العراقية عدة ضربات جوية منذ العام الماضى ضد مواقع للتنظيم على الأراضى السورية.

 


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