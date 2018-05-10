video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 10 مايو 2018 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يسيطر بالكامل على مديرية موزع بمحافظة تعز

الخميس، 10 مايو 2018 04:26 م
الجيش اليمنى يسيطر بالكامل على مديرية موزع بمحافظة تعز الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
إضافة تعليق

ذكرت مصادر عسكرية يمنية اليوم الخميس، أن قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية سيطرت بدعم من تحالف دعم الشرعية فى اليمن على مركز مديرية موزع غرب محافظة تعز.

وقالت المصادر - وفقا لقناة العربية الإخبارية، "إن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على مركز المديرية دون أى مواجهات بعد فرار المليشيات تحت ضربات مدفعية الجيش الوطنى وطائرات تحالف دعم الشرعية " .

وأكدت المصادر أن سيطرة الجيش على "موزع" يقطع كافة إمدادات المليشيات إلى جبهة الكدحة والوازعية جنوب غرب المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أنه تهدف قوات الجيش والمقاومة من خلال العملية العسكرية المتواصلة إلى الالتحام مع قوات الجيش والمقاومة فى جبهة الكدحة ومنطقة المعافر لاستكمال تحرير الريف الغربى لمحافظة تعز وفك الحصار عن مدينتها من الجهة الغربية وتأمين جبهة الساحل الغربى باتجاه مدينة الحديدة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 12 حوثيا فى تصدى الجيش اليمنى لهجوم على مواقع عسكرية بالبيضاء

قوات الجيش اليمنى تواصل التقدم فى مديرية الملاجم بالبيضاء

قوات الجيش اليمنى تتقدم فى مديرية حيران بحجة

اليمن

اخبار اليمن

الجيش اليمنى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

البيئة: انخفاض فى مستوى جودة الهواء بسبب الرمال والأتربة

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

الأسد: أمريكا وبريطانيا وقطر وتركيا يدعمون الإرهابيين فى سوريا

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

تضحية فداء.. القوات المسلحة تواصل بطولات سيناء 2018.. القضاء على 21 تكفيريا وتدمير 391 وكرا للعناصر الإرهابية.. ضبط جملين محملين بمواد ناسفة وتدمير 3 منازل مفخخة متصلة بأنفاق.. واكتشاف 13 سيارة محملة بالسلاح

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

موجة جديدة لإزالة التعديات على أملاك الدولة.. حملات موسعة بالمحافظات وغطاء أمنى من قوات إنفاذ القانون.. وزير التنمية المحلية: التعامل بكل حسم لاسترداد حق الدولة.. ويؤكد: نستهدف أراضى لا ينطبق عليها التقنين

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

وصفات طبيعية لترطيب البشرة لحمايتها من جفاف الصيف

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

هشام محمد يطلب الرحيل عن الأهلى بعد "واقعة الترجى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة