الجيش اليمنى يسيطر بالكامل على مديرية موزع بمحافظة تعز

عدن (أ ش أ)

ذكرت مصادر عسكرية يمنية اليوم الخميس، أن قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية سيطرت بدعم من تحالف دعم الشرعية فى اليمن على مركز مديرية موزع غرب محافظة تعز.

وقالت المصادر - وفقا لقناة العربية الإخبارية، "إن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على مركز المديرية دون أى مواجهات بعد فرار المليشيات تحت ضربات مدفعية الجيش الوطنى وطائرات تحالف دعم الشرعية " .

وأكدت المصادر أن سيطرة الجيش على "موزع" يقطع كافة إمدادات المليشيات إلى جبهة الكدحة والوازعية جنوب غرب المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أنه تهدف قوات الجيش والمقاومة من خلال العملية العسكرية المتواصلة إلى الالتحام مع قوات الجيش والمقاومة فى جبهة الكدحة ومنطقة المعافر لاستكمال تحرير الريف الغربى لمحافظة تعز وفك الحصار عن مدينتها من الجهة الغربية وتأمين جبهة الساحل الغربى باتجاه مدينة الحديدة.