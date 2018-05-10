البحرين: إيران تستبيح المنطقة ومن حق أى دولة ومنها إسرائيل الدفاع عن نفسها

وكالات الأنباء

قال وزير الخارجية البحرينى خالد بن أحمد آل خليفة، إن إيران تسبيح المنطقة ومن حق أى دولة فى المنطقة بمن فيها إسرائيل الدفاع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر.

ونقلت "روسيا اليوم" ما كتبه وزير الخارجية البحرينى على حسابه فى "تويتر" اليوم الخميس "طالما أن ايران أخلّت بالوضع القائم فى المنطقة واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأى دولة فى المنطقة ومنها إسرائيل أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر".



