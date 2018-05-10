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الاعتداء على أتوبيس ذوى احتياجات خاصة بالسويس.. ووكيل وزارة الشباب يحرر محاضر

الخميس، 10 مايو 2018 11:45 ص
الاعتداء على أتوبيس ذوى احتياجات خاصة بالسويس.. ووكيل وزارة الشباب يحرر محاضر سعيد محمد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس
السويس- سيد نون
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قال سعيد محمد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، إن أشخاصا اعترضوا طريق أتوبيس الشباب والرياضة القادم من رحلة بمدينة شرم الشيخ، واعتدوا على الأتوبيس والعاملين بمديرية الشباب والرياضة، وأن الأتوبيس كان بداخله أطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وأكد سعيد محمد لـ " اليوم السابع"، أن موظفين بمديرية الشباب والرياضة وعمال الأمن بالمديرية، ورئيس جمعية الصفا لذوى الاحتياجات الخاصة، حرروا محاضر بقسم شرطة السويس بالواقعة، وأن محافظ السويس اللواء أحمد حامد طلب إعداد مذكرة بما حدث وتقديمها له لاتخاذ قرار.

 

وأوضح سعيد محمد، أن من اعتدوا، هم أقارب أحد الأشخاص تم استبعاده من رحلة شرم الشيخ بسبب عدم التزامه خلال الرحلة، واعتدى أقاربه على الأتوبيس القادم من شرم الشيخ مرتين ، الأولى بقطع الطريق عليه باستخدام توك توك ، والمرة الثانية أمام الشباب والرياضة.

 

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن أتوبيس الشباب والرياضة، الذى تعرض من داخله للاعتداء كان به أطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة.

 


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