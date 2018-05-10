الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 8 فلسطينيين بينهم شقيق عهد التميمى

رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 8 مواطنين من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية.

وبين نادى الأسير، فى بيان اليوم، أن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين من محافظة بيت لحم، وشاب من بلدة ميثلون فى جنين، وشاب من أريحا، علاوة على وعد التميمى من رام الله، وهو شقيق الطفلة المعتقلة عهد التميمى وابن المعتقلة ناريمان.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال رئيس لجنة القدس فى المجلس الثورى لحركة "فتح" عدنان غيث وزوجته بعد اقتحام منزلهما فى القدس.

وقال باسم التميمى - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن جنود الاحتلال اقتحموا المنزل فجرا واعتقلوا ابنه وعد وعاثوا فى البيت فسادا، واقتادوه لجهة غير معلومة، مشيرا إلى أنه وإلى الآن لم يتم معرفة التهمة التى اعتقلوه بسببها ولا مكان اعتقاله، ويجرى حاليا التواصل مع المحامى فى محاولة للتوصل لأى معلومات جديدة.

وعن اعتقال عدنان غيث وزوجته، قالت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح"، أن اعتقال رئيس لجنة القدس فى المجلس الثورى لحركة فتح عدنان غيث، وزوجته، لن يقوض الوجود الفتحاوى والفلسطينى فى مدينة القدس المحتلة.

وأكدت "فتح" فى بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، أن اعتقال غيث وزوجته، جزء من الإرهاب الذى تمارسه إسرائيل بحق أبناء شعبنا.

وشددت أن سياسات الاعتقالات والإبعاد عن المدينة المقدسة، التى تنتهجها سلطات الاحتلال، لن تزيد أبناء شعبنا إلا تمسكا بحقهم فى الوجود بالمدينة المقدسة عاصمة دولة فلسطين، والدفاع عن المقدسات المسيحية، والإسلامية.