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الإعلام الأمنى العراقى يضبط منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا بصحراء الأنبار

الخميس، 10 مايو 2018 06:33 م
الإعلام الأمنى العراقى يضبط منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا بصحراء الأنبار صواريخ كاتيوشا
(أ ش أ)
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أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقي، اليوم الخميس، ضبط منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا فى صحراء محافظة الأنبار.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول ، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ، إنه بعملية استباقية نوعية وإثر معلومات استخبارية تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 10 من الوصول إلى منصات إطلاق صواريخ كاتيوشا من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أن القوة استولت عليها وقامت بتفجيرها موقعيا من قبل هندسة الفرقة فى منطقة الخط الاستراتيجى بصحراء الأنبار دون حادث يذكر.

يشار إلى أن مركز الإعلام الأمنى يعلن بين فترة وأخرى عن ضبط العديد من المضافات والأعتدة والأسلحة التى خلفها تنظيم "داعش" الإرهابي.

 


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