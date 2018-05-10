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الأمين العام للأمم المتحدة يدين "التصعيد الحاد" للنزاع فى اليمن

الخميس، 10 مايو 2018 06:00 ص
الأمين العام للأمم المتحدة يدين "التصعيد الحاد" للنزاع فى اليمن جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
الامم المتحدة (أ ف ب)
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دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الأربعاء "التصعيد الحاد فى الصراع فى اليمن".

وكان التحالف العربى فى اليمن قد تبنى الاثنين، ضربتين جويتين ضد مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية فى صنعاء قتل فيهما 6 أشخاص، موضحا أنه كان يستهدف اجتماعا للمتمردين الحوثيين.

والأربعاء، استهدف صاروخان بالستيان اطلقهما المتمردون الحوثيون من اليمن، العاصمة السعودية، وفق ما قال المتحدث باسم التحالف العسكرى الذى يحارب هؤلاء المتمردين.

 


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