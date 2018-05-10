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الأحد القادم.. مسئول أممى يزور سوريا لتقييم تأثير العقوبات الأحادية عليها

الخميس، 10 مايو 2018 01:19 م
الأحد القادم.. مسئول أممى يزور سوريا لتقييم تأثير العقوبات الأحادية عليها جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
جنيف (أ ش أ)
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أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن إدريس الجزايرى، المقرر الخاص الأممى المعنى بالتأثير السلبى للعقوبات الانفرادية (الأحادية) القسرية على التمتع بحقوق الإنسان فى الدول التى يفرض عليها هذا النوع من العقوبات، سوف يقوم بزيارة رسمية إلى سوريا فى الفترة من 13 إلى 17 مايو الجارى، للتحقيق فى تأثير العقوبات الانفرادية على حقوق الإنسان هناك، وكذلك تقديم توصيات بشأن كيفية التخفيف من الآثار السلبية لتلك العقوبات أو إزالتها.

وقال المقرر الخاص، فى بيان اليوم الخميس، أن الظروف الصعبة فى سوريا تتطلب من المجتمع الدولى أن يجد سبلا لحماية حقوق الإنسان للمواطنين العاديين السوريين، وحذر من أن العقوبات والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد قد تقوضها.

وأشار الجزايرى إلى أنه سيدرس خلال زيارته إلى سوريا ما إذا كان استمرار أو تطبيق العقوبات الحالية من جانب واحد يعوق الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للأفراد، وكذلك الكيفية التى يمكن بها ضمان توفير الحماية والسماح بتقديم مساعدات إنسانية بلا عائق للمحتاجين فى سوريا.

وسيلتقى المقرر الخاص خلال زيارته لسوريا بممثلين عن الحكومة السورية وغيرهم من المسؤولين، بما فى ذلك منظمات المجتمع المدنى وممثلى دوائر الأعمال والسلك الدبلوماسى فى دمشق.

الجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان انشأ ولاية المقرر الخاص المعنى بالتأثير السلبى للعقوبات القسرية الانفرادية عام 2014 على خلفية قلق نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمجتمع الدولى بشأن هذا التأثير السلبى للعقوبات على حقوق الإنسان للسكان المدنيين.

وسيقدم المقرر الخاص تقريرا شاملا عن استنتاجاته وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى دورته العادية فى سبتمبر المقبل 2018.

 


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