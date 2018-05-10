إيران تنفى إطلاق صواريخ على إسرائيل أمس وتؤكد: الجيش السورى قام بالضربة

وكالات الأنباء

نفى نائب رئيس لجنة الأمن القومى الإيرانى،أبو الفضل حسن بيغى، أن تكون بلاده هى من نفذت ضربة صاروخية على مواقع فى هضبة الجولان، أمس الأربعاء، مؤكدا أن الجيش السورى هو من قام بالضربة الصاروخية.

وقال حسن بيجى فى حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس ، "إيران ليس لها علاقة بالصواريخ التى تم إطلاقها أمس الأربعاء على إسرائيل، ولو كانت إيران من قامت بذلك لأعلنا فورا".

وأضاف: "عندما تعدت علينا "داعش" وقررنا الرد قمنا بهجوم صاروخى على مواقع للتنظيم فى دير الزور وأعلنا ذللك فورا".

وحول التصريحات الإسرائيلية بتحميل إيران مسؤولية الضربة الصاروخية على الجولان، وقيامها بتدمير مواقع إيرانية فى سوريا، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومى الإيراني: "لا تواجد عسكرى لإيران فى سوريا، ولا قواعد، وإسرائيل تكذب، ومن قام بالضربة أمس هى سوريا، وهو رد على الاعتداءات المتكررة على هذه البلد".

وتابع: "على إسرائيل أن تعى أن الأوضاع تغيرت ولن يمر اعتداء دون رد".