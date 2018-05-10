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الخميس، 10 مايو 2018 09:49 ص
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إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

الخميس، 10 مايو 2018 09:36 ص
إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية ميناء نويبع - أرشيفية
جنوب سيناء فايزة مرسال
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أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أنه تم إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الواحدة صباح اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية و شدة الرياح التى تتراوح ما بين 24-25 عقدة شمالية غربية و ارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار و الضغط 1007 مللى بار و حالة البحر مضطربة و ذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية و الممتلكات العامة و الخاصة.

و شدد اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر فى بيان على مديرى الموانىء باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل و مخارج الموانىء و المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية لسلامة الملاحة البحرية و حفاظا على سلامة الأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة.

 

 


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