إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

جنوب سيناء فايزة مرسال

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أنه تم إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الواحدة صباح اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية و شدة الرياح التى تتراوح ما بين 24-25 عقدة شمالية غربية و ارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار و الضغط 1007 مللى بار و حالة البحر مضطربة و ذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية و الممتلكات العامة و الخاصة.

و شدد اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر فى بيان على مديرى الموانىء باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل و مخارج الموانىء و المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية و الجومائية لسلامة الملاحة البحرية و حفاظا على سلامة الأرواح و الممتلكات العامة و الخاصة.