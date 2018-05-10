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إغلاق موانىء السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية

الخميس، 10 مايو 2018 10:03 ص
إغلاق موانىء السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية ميناء السويس - أرشيفية
السويس - سيد نون
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أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أنه تم إغلاق موانىء السويس و الزيتيات بمحافظة السويس، فى تمام الساعة التاسعة و النصف صباح اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجوية و العاصفة الرملية، و شدة الرياح التى بلغت 30 عقدة جنوبية، و ارتفاع الأموج ما بين 2-4 أمتار، و الضغط 2406 مللى بار، و قوة البحر 5 درجة، و انعدام الرؤية لاكثر من 600 متر، و حالة البحر مضطربة، و ذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
 
و يتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسى، بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانى التابعة، و الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الخريطة المناخية و الجومائية للحفاظ على انتظام و سلامة الملاحة البحرية.
 
 

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