إغلاق موانىء السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية

السويس - سيد نون

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أنه تم إغلاق موانىء السويس و الزيتيات بمحافظة السويس، فى تمام الساعة التاسعة و النصف صباح اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجوية و العاصفة الرملية، و شدة الرياح التى بلغت 30 عقدة جنوبية، و ارتفاع الأموج ما بين 2-4 أمتار، و الضغط 2406 مللى بار، و قوة البحر 5 درجة، و انعدام الرؤية لاكثر من 600 متر، و حالة البحر مضطربة، و ذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

و يتابع مركز عمليات الهيئة الرئيسى، بالتنسيق مع المراكز الفرعية بالموانى التابعة، و الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الخريطة المناخية و الجومائية للحفاظ على انتظام و سلامة الملاحة البحرية.