إصابة 10 أشخاص فى حوادث متفرقة بطرق السويس

السويس- سيد نون

أصيب اليوم، الخميس، 10 أشخاص فى 3 حوادث طرق فى محافظة السويس وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع 3 حوادث طرق بالمحافظة.

وقال مصدر أمنى، أن الحادث الأول هو انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس - القاهرة والحادث الثانى اصطدام سياره ملاكى بأحد أسوار طريق العين السخنة والحادث الثالث انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس - الإسماعيلية.

وقال مصدر طبى، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام ولا يوجد بينهم حالات خطره.