إصابة 10 أشخاص فى حوادث متفرقة بطرق السويس

إصابة 10 أشخاص فى حوادث متفرقة بطرق السويسالخميس، 10 مايو 2018 04:16 م
حادث طريق- أرشيفية
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أصيب اليوم، الخميس، 10 أشخاص فى 3 حوادث طرق فى محافظة السويس وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام.
كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع 3 حوادث طرق بالمحافظة.
وقال مصدر أمنى، أن الحادث الأول هو انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس - القاهرة والحادث الثانى اصطدام سياره ملاكى بأحد أسوار طريق العين السخنة والحادث الثالث انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس - الإسماعيلية.
وقال مصدر طبى، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام ولا يوجد بينهم حالات خطره.
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