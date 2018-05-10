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الخميس، 10 مايو 2018 06:50 ص
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إسرائيل: أخطرنا روسيا قبل ضرباتنا فى سوريا

الخميس، 10 مايو 2018 05:46 ص
إسرائيل: أخطرنا روسيا قبل ضرباتنا فى سوريا غارة جوية _ صورة أرشيفية
رويترز
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قال متحدث عسكرى إسرائيلى، أن تل أبيب أخطرت روسيا قبل الضربات التى نفذت أثناء الليل فى سوريا .

 


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