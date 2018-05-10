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الخميس، 10 مايو 2018 02:18 م
خالد صلاح
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إزالة 10حالات تعد ووقف أعمال بناء مخالف بمركزين بالمنيا

الخميس، 10 مايو 2018 01:34 م
إزالة 10حالات تعد ووقف أعمال بناء مخالف بمركزين بالمنيا إزالة تعديات -أرشيفية
فريق المحافظات
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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في رفع وإزالة كافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ففي مركز المنيا أزالت الوحدة المحلية عدد 10 حالات تعدى على ارض زراعية وأرض إصلاح زراعي بمساحة نصف فدان، وذلك خلال حملة للازالات نظمتها الوحدة المحلية بقرية البرجاية وعزبة عاكف وعزبة الجوهري بالتعاون مع الأجهزة المعنية من اجل الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المركز.
 
وفى مركز مغاغة، تمكنت الوحدة المحلية من وقف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بأرض المحلج البحري بحي غرب المدينة وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية برئاسة أحمد راشد نائب رئيس المركز وأحمد على أبو العلا مسئول الازالات ورئيس حي غرب المدينة بالتعاون مع القوات الأمنية وقد تم تحرير محاضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
 

 


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