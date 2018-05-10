إزالة 10حالات تعد ووقف أعمال بناء مخالف بمركزين بالمنيا

فريق المحافظات

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في رفع وإزالة كافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ففي مركز المنيا أزالت الوحدة المحلية عدد 10 حالات تعدى على ارض زراعية وأرض إصلاح زراعي بمساحة نصف فدان، وذلك خلال حملة للازالات نظمتها الوحدة المحلية بقرية البرجاية وعزبة عاكف وعزبة الجوهري بالتعاون مع الأجهزة المعنية من اجل الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المركز.