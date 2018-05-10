إزالة التعديات على 9 قراريط أراضى أملاك دولة بالمنشأة فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن إزالة التعديات علي أكثر من 9 قراريط اراضي أملاك دولة في حملة مكبرة ناحية مركز المنشاة مخصصة لبناء مدرسة عليها ، وذلك في إطار جهود المحافظة للقضاء علي ظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ عليها وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام علي المواطنين .

ومن جانبه قال صلاح الميري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة فى بيان للمحافظة ، أنه تم القيام بحملة إزالة مكبرة بالتعاون مع قوات الأمن ، حيث تم إزالة التعديات الواقعة علي أرض أملاك دولة بمساحة 9 قراريط وسهمين والمقرر تخصيصها لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها بناحية أولاد هارون بقرية الزوك الغربية ، وتمت الإزالة وتسليمها لهيئة الأبنية التعليمية للبدء في إنشاء المدرسة .

وشدد المحافظ علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التصدي للتعديات بكافة أنواعها وإشكالها وخاصة أملاك الدولة والاراضي المخصصة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية والتي تخدم في المقام الأول المواطن السوهاجي ، وتساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الشاملة علي أرض المحافظة.

وفى سياق متصل افتتح الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فرعا لاحد المطاعم الشهيرة المنتشرة بمختلف المحافظات, بشارع الجمهورية بحى شرق مدينة سوهاج ، بحضور اللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج والنائب احمد حلمى الشريف والنائب أحمد نشات منصور أعضاء مجلس النواب عن المحافظة والمهندس احمد الناظر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بشأن إقامة وافتتاح أفرع لكبرى السلاسل التجارية والمطاعم الشهيرة خاصة بمحافظات الصعيد وتشجيع الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ، وأن المحافظة تسعي لإنشاء مزيد من المنافذ وأفرع السلاسل التجارية بمختلف مدن المحافظة .

ومن جانبه قال محمود الشريف صاحب العلامة التجارية بسوهاج ، إن الشركة تمتلك 16 فرع منتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية وثانى فرع بمحافظات الصعيد وعلى مساحته 280 م ، ويعد فرع الشركة فى محافظة سوهاج هو أحدث الأفرع وهو رقم17، وقد ساهم إنشاء الفرع فى توفير أكثر من 52 فرصة عمل جميعهم من أبناء سوهاج ، وتم تدريبهم بالفرع الرئيسى بالقاهرة.