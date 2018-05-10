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الخميس، 10 مايو 2018 04:06 م
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أطفال غزة يوجهون رسالة للأمم المتحدة بضرورة رفع الحصار عن القطاع

الخميس، 10 مايو 2018 02:47 م
أطفال غزة يوجهون رسالة للأمم المتحدة بضرورة رفع الحصار عن القطاع الأمم المتحدة
غزة (أ ش أ)
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انطلقت مسيرة أطفال من مخيم النصيرات الفلسطينى اليوم الخميس، ووصلت إلى مقر الأمم المتحدة فى غزة ووجهت رسالة عاجلة للمسئولين الدوليين بضرورة رفع الحصار عن القطاع والمستمر منذ أكثر من 11 عاما.

وقرأت طفلة الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، قائلة "نحن أطفال غزة نطالب المجتمع الدولى، التدخل العاجل والسريع لرفع الحصار عن قطاع غزة وحمايتنا من بطش الاحتلال الإسرائيلى، كما إننا نطالب وفى الذكرى السبعون لنكبة فلسطين التى حدثت فى العام 1984، بتجريم الاحتلال الإسرائيلى وإدانته على ما ارتكبه من جرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة خلال الحروب المتتالية".

وواصلت "نطالبكم كرئيس للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكافة أعضاء المنظمة الدولية العمل الجاد والسريع لتوفير حماية دولية لنا لنعيش بأمن واستقرار، ونذهب إلى مدارسنا ومنازلنا دون تهديد أو خوف، ونقوم بواجباتنا المدرسية، ونكون مطمئنين على حياتنا ومستقبلنا".

وتأتى الفعالية بتنظيم من اللجنة الوطنية العليا واللجنة الشعبية للاجئين، فى المحافظة الوسطى، ضمن نشاطات لجنة المرأة لإحياء الذكرى الـ 70 للنكبة.

 


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