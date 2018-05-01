​صور.. هوكى الشرقية للآنسات بطلاً للدورى للمرة الـ21







الشرقية – إيمان مهنى

توج فريق هوكى الشرقية للأنسات، بطلاً للدورى لهذا الموسم للمرة الـ21 فى تاريخه، ذلك بعد فوزه فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد الشرقية، على نادى الشمس بهدفين مقابل هدف واحد.

​وسلم الدكتور مجدى عزت، رئيس مجلس إدارة النادى، الفريق درع الدورى فى حضور مجلس الإدارة، ووعد بصرف مكافآت للفريق و ودعم مجلس الإدارة لنشاط الهوكى لتحقيق المزيد من البطولات.

مثل الشرقية في هذا اللقاء اللاعبات أميرة فتحي وفيفي صفوت ودينا الشعراوى وهاجر مصطفى وهبة جمال وآلاء السيد ودينا إبراهيم وإسراء الشحات وسلمى محمد وإيمان على (حارس مرمى) والاحتياطى كانت اللاعبات ندى أحمد وسارة طارق وميار الصفى ودينا حسام وإسراء رمضان وهاجر عاطف .

وقد أدار المباراة المدرب كابتن عادل عبد العزيز المدير الفني للفريق وكابتن حسام ابراهيم مدربًا عامًا وسمية عبد العزيز وأحمد موسى .