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وكيل تعليم كفر الشيخ: توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدارس العام المقبل

الثلاثاء، 01 مايو 2018 12:10 م
وكيل تعليم كفر الشيخ: توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدارس العام المقبل هناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قالت هناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه جارى تنفيذ خطة الوزارة لتطوير التعليم الثانوى وتنفيذ التكليفات الصادرة بشأن توفير خدمة الإنترنت فائق السرعة فى جميع المدارس التى تعمل بها مرحلة التعليم الثانوى " الحكومى والخاص" لخدمة الطلاب.

وأضافت هناء شهاب، أنه تم عمل بيان بالمدارس الثانوى وموقف المدارس على الطبيعة وبيان وجود تليفون بالمدارس وحالته وبيان حالة وجود خدمة النت بها أم لا، وبيان حالة التيار الكهربائى بالمدارس ودراسة المكان المناسب لغرفة الشبكات وتحديد المسارات حتى حدود الأسوار بالمدارس.

وقالت إنه سيتم اختيار أنسب مكان داخل كل مدرسة تعمل بها مرحلة ثانوية عام لاستخدامه كغرفة شبكات رئيسية مع تحديد مسار كابل الإنترنت للوصول إليه.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة بعضوية مسئولى التطوير التكنولوجى والشبكات بالمديرية، ومسئولى الشبكات بفرع هيئة الأبنية التعليمية، وتتولى اللجنة مراجعة الرسومات الهندسية لكل مدرسة وتحديد المكان المناسب لغرفة الشبكات، ويفضل أن تكون بالدور الأرضى وقريبه من السور ويتم تحديدها على رسومات المدرسة، وتوفير تهوية مناسبة أو تكون الغرفة مكيفة للحفاظ على سلامة الأجهزة.


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