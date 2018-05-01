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وزير الخارجية المغربى: نمتلك أدلة على تمويل حزب الله وإيران للبوليساريو

الثلاثاء، 01 مايو 2018 05:33 م
وزير الخارجية المغربى: نمتلك أدلة على تمويل حزب الله وإيران للبوليساريو ملك المغرب محمد السادس


كتب : أحمد جمعة
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أعلن وزير الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء  قطع بلاده لعلاقاتها مع طهران، مطالبا سفير إيران مغادرة البلاد بسبب علاقة بين حزب الله المدعوم من إيران والبوليساريو.
 

وقال وزير الخارجية المغربى، خلال لقاء مع بعض الصحفيين، إن "بلاده قررت إغلاق سفارتها بطهران، وطلبت من سفير إيران بالرباط محمد تقي مؤيد مغادرة البلاد".


وأضاف أن سبب هذه الخطوة هو "انخراط حزب الله اللبنانى المدعوم من إيران في علاقة مع البوليساريو، وتهديد ذلك لأمن البلاد واسقراره".


وأوضح وزير الخارجية المغربى، أن بلاده تملك أدلة على تمويل قياديين بحزب الله وتدريب عناصر من البوليساريو.

 

وأكد أن الرباط لديها معلومات تفيد إقدام دبلوماسيين بالسفارة الإيرانية فى الجزائر على تسهيل عملية لقاء قياديين بحزب الله بكوادر فى البوليساريو.


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