وزير الخارجية البحرينى: نقف مع المغرب ونؤيد قرارها بقطع العلاقات مع ايران







كتب هيثم سلامة

أكد خالد بن أحمد، وزيرخارجية البحرين، وقوف بلاده مع المملكة المغربية، ضد التدخلات الإيرانية الأخيرة، وقرارها بقطع العلاقات على خلفية دعمها لجبهة البوليساريو.

وكتب خالد بن أحمد، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر:" نقف مع المغرب في كل موجب كما يقف معنا دائما . و نؤيد بقوة قراره الصائب بقطع العلاقات مع ايران نتيجة دعمها لأعداء المغرب بالتعاون مع حزب الله الإرهابى حفظ الله الملك محمد السادس و الشعب المغربي الشقيق".

وكان قد قال وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى المغربى ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التى تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، مضيفا أنه سيغلق سفارته فى طهران وسيطرد السفير الإيرانى فى الرباط.