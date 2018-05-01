نورى المالكى: أطراف خارجية تحاول نشر الجهل بالمجتمع وعلى المثقفين التصدي لها

كتب أحمد جمعة

اتهم رئيس ائتلاف دولة القانون العراقى نورى كامل المالكى، أطرافًا خارجية بأنها تقف خلف مسألة نشر الجهل فى المجتمع، داعيًا النخب المثقفة إلى التصدى وإجهاض تلك الإرادات.

وقال المالكى فى كلمة له خلال احتفال عقد فى بغداد اليوم إقامته مجموعة من النخب والكفاءات دعمًا لائتلاف دولة القانون إنه يقع على عاتق النخب والكفاءات العراقية مسئولية التصدى للأجندات المغرضة التى تستهدف المجتمع.

وأضاف رئيس ائتلاف دولة القانون أن الدولة العراقية يجب أن تكون مبنية على أسس وطنية دستورية واضحة، ويكون العراقيون جميعًا سواسية أمام القانون، محذرًا من الأجندات التى تسعى لتلويث الانتخابات المقبلة.

وأشار إلى أن الانتخابات ليست محطة للاتهامات والتزييف لتشويه صورتها الجميلة، موضحًا أن البعض يريد أن يجعل من الانتخابات نقطة ضعف ومساحة للمشاكسات، مشددًا على ضرورة أن تكون الانتخابات محطة للحساب واختيار المخلصين والصادقين.