نجاة مدير مفوضية الانتخابات فى ديالى العراقية من محاولة اغتيال جنوب بعقوبة

نجاة مدير مفوضية الانتخابات فى ديالى العراقية من محاولة اغتيال جنوب بعقوبةالثلاثاء، 01 مايو 2018 06:24 م
القوات العراقية - أرشيفية
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نجا مدير مكتب مفوضية الانتخابات فى محافظة ديالى أحمد مزبان العزاوى، اليوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال جنوب قضاء بعقوبة.
وقال العزاوى، فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إنه نجا من محاولة اغتيال باطلاق نار من قبل قناص إستهدفت مركبته المدرعة فى ناحية بهرز جنوب بعقوبة، مشيرا إلى أن محاولة الإغتيال أسفرت عن حدوث أضرار مادية فقط.
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