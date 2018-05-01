ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعةالثلاثاء، 01 مايو 2018 02:02 م
موانئ -أرشيفية
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفينة بضائع عامة ، بينما غادر 4 سفن حاويات و9 سفينة بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة ، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها اليوم ، مغادرة 64 سيارة نقل محملة بـ 2742 طن قمح ، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 177399 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18693 طنا .
كما شملت حركة الصادر من الميناء 3760 طن مولاس و8000 طن فوسفات 4200 طن رمل و5050 طن حديد بليت و2600 علف بنجر ، وإعادة تصدير 800 طن كسب فول صويا .
كما شملت حركة الصادر من الميناء 3760 طن مولاس و8000 طن فوسفات 4200 طن رمل و5050 طن حديد بليت و2600 علف بنجر ، وإعادة تصدير 800 طن كسب فول صويا .
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