ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفينة بضائع عامة ، بينما غادر 4 سفن حاويات و9 سفينة بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة ، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها اليوم ، مغادرة 64 سيارة نقل محملة بـ 2742 طن قمح ، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 177399 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18693 طنا .



كما شملت حركة الصادر من الميناء 3760 طن مولاس و8000 طن فوسفات 4200 طن رمل و5050 طن حديد بليت و2600 علف بنجر ، وإعادة تصدير 800 طن كسب فول صويا .



