ملك البحرين يشكر البرلمان العربى لدعمه المتواصل للمملكة

ملك البحرين يشكر البرلمان العربى لدعمه المتواصل للمملكةالثلاثاء، 01 مايو 2018 03:20 م
البرلمان العربى
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تلقى رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، خطابا من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى، تضمن شكره لدعم البرلمان العربى للبحرين ووقوفه معها ضد من يهدد أمنها وسيادتها.
وأكد السلمي، فى بيان اليوم، استمرار موقف البرلمان الداعم للبحرين ومساندتها بما تقوم به حفاظاً على سيادتها والدفاع عنها فى المحافل الإقليمية والدولية.
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