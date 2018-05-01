مقتل 5 مدنيين فى إطلاق مجهولين النار بشكل عشوائى بالعاصمة العراقية بغداد







كتب محمد جمال - وكالات الأنباء

أعلن مصدر أمنى عراقى مقتل 5 أشخاص مدنيين فى هجوم مسلح فى مدينة الطارمية شمال العاصمة بغداد.



وقال المصدر ، فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) مساء اليوم ، إن مسلحين من تنظيم داعش الإرهابى شنوا هجوما على قضاء الطارمية وأطلقوا النار عشوائيا فى منطقة 14 رمضان بالقضاء ، ما أدى الى مقتل خمسة مدنيين وإصابة أربعة آخرين.



وأضاف المصدر ، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه ، أن الإشتباكات مستمرة بين الأهالى والقوات الأمنية من جهة والمسلحين من جهة أخرى.