مقتل 5 مدنيين فى إطلاق مجهولين النار بشكل عشوائى بالعاصمة العراقية بغداد

مقتل 5 مدنيين فى إطلاق مجهولين النار بشكل عشوائى بالعاصمة العراقية بغدادالثلاثاء، 01 مايو 2018 10:46 م
قوات الجيش العراقى
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أعلن مصدر أمنى عراقى مقتل 5 أشخاص مدنيين فى هجوم مسلح فى مدينة الطارمية شمال العاصمة بغداد.
وقال المصدر ، فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) مساء اليوم ، إن مسلحين من تنظيم داعش الإرهابى شنوا هجوما على قضاء الطارمية وأطلقوا النار عشوائيا فى منطقة 14 رمضان بالقضاء ، ما أدى الى مقتل خمسة مدنيين وإصابة أربعة آخرين.
وأضاف المصدر ، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه ، أن الإشتباكات مستمرة بين الأهالى والقوات الأمنية من جهة والمسلحين من جهة أخرى.
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