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معهد الكبد بالمنوفية يعقد مؤتمرا عمليا حول تحديات زراعة الكبد

الثلاثاء، 01 مايو 2018 02:00 ص
معهد الكبد بالمنوفية يعقد مؤتمرا عمليا حول تحديات زراعة الكبد غرفة عمليات -أرشيفية


المنوفية – محمود شاكر
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أعلن الدكتور إبراهيم عبد القادر أستاذ جراحة الكبد والقنوات المرارية بمعد الكبد القومى بجامعة المنوفية، أن المعهد سينظم مؤتمرا عمليا حول التحديات الحديثة فى جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الكبد، تحت رعاية الدكتور هشام عبدالدايم عميد المعهد.

وأوضح عبدالقادر أنه من المقرر أن يتم تنظيم المؤتمر العلمى على مدار يومين متتابعين، تحت إشراف معهد الكبد القومى بقسمى الجراحة والتخدير.

وأكد عبدالقادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يشارك عدد كبير من المتخصصين فى هذا المجال، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة تفعيل الطرق الحديثة لعلاج أورام الكبد وأورام البنكرياس بالمنظار الجراحى.


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