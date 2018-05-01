مدير أمن المنيا: تأمين "جبل الطير" ببوابات إلكترونية باحتفالات رحلة العائلة المقدسة







المنيا - فريق المحافظات

قال اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إنه سيتم وضع بوابات إلكترونية على جميع مداخل منطقة جبل الطير، المؤدية إلى دير السيدة العذراء، خلال الاحتفالات برحلة العائلة المقدسة، وشدد عبد المنصف على تواجد سيارات الإطفاء طوال أيام الاحتفالات.

جاء ذلك، خلال الجولة التفقدية بمنطقة جبل الطير بسمالوط، استعدادا لاستقبال المشاركين فى احتفالات رحلة العائلة المقدسة، حيث تفقد مدير الأمن جميع الطرق المؤدية لقرية جبل الطير، ووضع الخطط الأمنية الملائمة والخدمات النظامية والبحثية، والارتكزات الأمنية، لإحكام السيطرة على المداخل والمخارج المؤدية لمكان الاحتفالات.

كما تفقد مدير الأمن، الأماكن التى سيقام عليها الاحتفال، يذكر أن مولد السيدة العذراء يستعد لاستقبال 2 مليون زائر كل عام .