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محافظ قنا : فتح كافة الطرق بعد تحسن الأحوال الجوية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 11:00 ص
محافظ قنا : فتح كافة الطرق بعد تحسن الأحوال الجوية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا


قنا – هند المغربى
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 أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، أن موجة الطقس السيئ التي اجتاحت البلاد بالأمس لم تسفر عن أي خسائر أو إصابات في الأرواح بالمحافظة ، باستثناء سقوط بعض الأشجار والنخيل بمراكز قنا وقوص والوقف وفرشوط بالإضافة إلي سقوط عمود إنارة بمركز قنا وحريق طفيف بمحول كهرباء بمركز قوص وسقوط بعض أسلاك الكهرباء بمركز فرشوط وعطل بمحطة كهرباء نقادة ، موضحا أنه تم رفع كافة الأشجار والنخيل عن الطرق بمعرفة الوحدات المحلية كما تم إصلاح محول الكهرباء وعمود الإنارة وأسلاك الكهرباء من قِبل مسئولي الكهرباء ، بينما يجري إصلاح عطل محطة كهرباء نقادة وسيتم الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال الساعات القليلة القادمة .

وأشار محافظ قنا فى بيان له ، إلي أنه نظرا لهبوب الرياح المثيرة للأتربة بالأمس وانعدام الرؤية علي بعض الطرق قامت محافظة قنا بالتنسيق مع مديرية الأمن والمحافظات المجاورة بغلق طريق قنا – سوهاج الصحراوي الغربي وغلق طريق   قـفط – القصير لافتا انه تم إعادة فتح الطرق مرة أخري بعد تحسن الأحوال الجوية ، مضيفا أن الملاحة بنهر النيل لم تتأثر بالأحوال الجوية .

 وأكد الهجان علي أن غرف العمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث أي طارئ  وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية  وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة  وذلك لحين انتهاء موجة الطقس السيئ

 

 

 

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