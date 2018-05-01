محافظ شمال سيناء: غرفة عمليات لمتابعة الظروف الجوية ومواجهة السيول والأمطار المحتملة







شمال سيناء ـ محمد حسين

أكد محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، أن المحافظة شكلت غرفة عمليات رئيسية وذلك بديوان عام المحافظة بالعريش وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية، لمتابعة الظروف الجوية ومواجهة الآثار السلبية للسيول والأمطار المحتملة في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ووزارة التنمية المحلية بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة .

وأشار المحافظ في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تحت إشرافه وبرئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد عبد العال البدرى، تضم في عضويتها أعضاء من مديريات الأمن، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة، وشركة توزيع الكهرباء، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والإدارة العامة للمياه الجوفية والري، وإدارة العلاقات العامة في الديوان العام للمحافظة إلى جانب مدير إدارة الأزمات في الديوان العام .

ونوه المحافظ بتواجد أعضاء الغرفة على مدار 24 ساعة، والتنسيق مع معهد بحوث الموارد المائية والإدارة العامة للمياه الجوفية والري للحصول على نشرة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر لسقوط الأمطار، ورصد ومتابعة وتحليل الأحداث الخاصة بالسيول، والتنسيق مع الجهات المعنية لحل الأزمات الناجمة عن السيول إن وجدت، مع تلقي وإرسال البلاغات والتقارير الخاصة بالسيول ، والعرض على غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية .

وأشار المحافظ إلى تشكيل غرف عمليات فرعية في كل مديرية من المديريات المعنية، وغرف عمليات مركزية في كل مجلس مدينة وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، مع رفع درجة الاستعداد إلى القصوى.