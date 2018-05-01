محافظ سوهاج : طرح 23 مشروع تنموى باستثمارات 346 مليون جنيه







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن طرح 23 مشروع تنموى باستثمارات تصل قيمتها الى 346 مليون و500 ألف جنيه تقريبا ، تمهيدا للبدء فى التنفيذ ضمن خطة العام الأول من المشروعات الممولة من قرض البنك الدولى.

وتخصص تلك الاستثمارات فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى ، والطرق وتغطية الترع ، وتطوير شبكة الكهرباء ، وتطوير المناطق الأثرية بمختلف مدن وقرى المحافظة ،وذلك فى اطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية والحكومة بالاهتمام بالصعيد وخطة المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة وإقامة المشروعات التنموية لتلبية احتياجات المواطنين بجميع مدن وقرى المحافظة فى مختلف المجالات .

وأوضح المحافظ فى بيان له ، أن أهم المشروعات التى تم طرحها تنفيذ مشروعات توصيل المياه للمناطق المحرومة على مستوى المحافظة باجمالى أطوال 127 الف و859 متر طولى ، واستكمال توصيل الصرف الصحى بقرية عرابة ابيدوس ومشروع الصرف الصحى لقرية الهجارسة بسوهاج وتنفيذ خط طرد مياه من محطة مياه الجوازات بطول 1,5 كم الى منطقة الحويتى بحى غرب ورصف طريق الشيخ حمد المؤدى لمعبداتريبس بطريق مطار سوهاج بطول 12 كم وتغطية ترعة اولاد نصير امام المدرسة الاعدادية بنات بطول 210 متر وترعة المساعيد بنجع زقالى بجرجا بطول 200 متر وترعة عزبة الحيط الجديدة بالعوامر بجرجا بطول 3كم وجزء من الترعة الرئيسية عند منزل كوبرى طهطا الجديد لتوسعة الطريق ، بالإضافة إلي تطوير مصنع السماد العضوى بالجبل الغربى واستكمال إنشاء المجزر الالى بحى الكوثر ,وتركيب 30 كشك كهرباء وأعمدة إنارة للمناطق التى تحتاج الى دعم , ورصف طريق ابراج الضغط العالى – عرابة ابيدوس بطول 7 كم , ورصف ورفع كفاءة الطرق المؤدية الى المناطق الصناعية والمشروعات الانتاجية , ورصف مداخل قرى مدينة طما ,وتطوير المنطقة الاثرية للحواويش وتوصيل المرافق لها وفتحها أمام الزائرين , واستكمال انشاء المركز الطبى البيطرى.

وأضاف المحافظ ، أن هناك 15 مشروع آخر سيتم طرحهم قريبا ضمن خطة العام الأول من مشروعات قرض البنك الدولى .

وفى سياق متصل ، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم استمرار حملات النظافة والتجميل بشوارع وقري مركز ومدينة البلينا ، وذلك في إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل رفع كفاءة الشوراع والميادين ، مشددا علي جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وتركيب كشافات الإنارة ، وذلك للارتقاء بمستوي النظافة وتقديم أفضل مستوي من الخدمة للمواطنين .

ومن جانبه قال عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة ، أن الوحدة المحلية قامت بحملات نظافة مكبرة بناحية قرية برديس ، وتم رفع القمامة والمخلفات من على كوبري أبو حلقات ، والذى يربط بين قرية الباسكية ، وقرية منشأة برديس بالإشتراك مع الوحدة المحلية لقرية أولاد عليو ، كما تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة جابت شوارع المدينة بالكامل ، وجاري الاهتمام بالمناطق ذات الكثافات السكانةي والمرورية العالية وتنفيذ الحملات بشكل يومي .