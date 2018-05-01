محافظ بورسعيد: منظومة جديدة للارتقاء بمستوى النظافة







بورسعيد - محمد فرج

عقد المحافظ اللواء عادل الغضبان اجتماعًا مع مسئولى شركات النظافة، لمناقشة خطة وأسلوب العمل خلال المرحلة المقبلة، بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام ورؤساء الأحياء.

ومن جانبه، أبدى المحافظ خلال الاجتماع، استياءه الشديد من أداء بعض الشركات، لافتًا أن هناك غيابًا للنظام فى العمل بينها وبين بعض العاملين بالأحياء، بالرغم من وجود جهد مبذول من بعض الشركات والأحياء ولكن هناك من يعرقل الجهود التى تبذل.

وأعلن المحافظ، خلال تصريحات صحفية عن تطبيق منظومة جديدة تتضمن تقسيم العمل إلى مناطق محدد عدد العمارات والمحلات والأسواق بها، على أن يتم تجميع القمامة وإرسالها إلى مصنع تدوير القمامة الذى يعمل بطاقة استيعابية 550 طنًا فى اليوم ويعمل بثلاثة خطوط إنتاج.

ومن جهة أخرى، أكد الغضبان، ضرورة استغلال القمامة أفضل استغلال من جانب شركات النظافة بالتنسيق مع مصنع التدوير.

فيما شدد المحافظ على وجود إجراءات رادعة ضد مخازن النباشين للحفاظ على منظومة النظافة.