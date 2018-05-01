video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 01 مايو 2018 01:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد: منظومة جديدة للارتقاء بمستوى النظافة

الثلاثاء، 01 مايو 2018 12:09 ص
محافظ بورسعيد: منظومة جديدة للارتقاء بمستوى النظافة جانب من الاجتماع


بورسعيد - محمد فرج
إضافة تعليق

عقد المحافظ اللواء عادل الغضبان اجتماعًا مع مسئولى شركات النظافة، لمناقشة خطة وأسلوب العمل خلال المرحلة المقبلة، بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام ورؤساء الأحياء.

 

ومن جانبه، أبدى المحافظ خلال الاجتماع، استياءه الشديد من أداء بعض الشركات، لافتًا أن هناك غيابًا للنظام فى العمل بينها وبين بعض العاملين بالأحياء، بالرغم من وجود جهد مبذول من بعض الشركات والأحياء ولكن هناك من يعرقل  الجهود التى تبذل.

 

وأعلن المحافظ، خلال تصريحات صحفية عن تطبيق منظومة جديدة تتضمن تقسيم العمل إلى مناطق محدد عدد العمارات والمحلات والأسواق بها، على أن يتم تجميع القمامة وإرسالها إلى مصنع تدوير القمامة  الذى يعمل بطاقة استيعابية 550 طنًا فى اليوم ويعمل بثلاثة خطوط إنتاج.

 

ومن جهة أخرى، أكد الغضبان، ضرورة استغلال القمامة أفضل استغلال من جانب شركات النظافة بالتنسيق مع مصنع التدوير.

 

فيما شدد المحافظ على وجود إجراءات رادعة ضد مخازن النباشين للحفاظ على منظومة النظافة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرف يلتقى وزير العدل ويتوجه إلى المشير قبل إقرار تجريم الاحتجاج

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ بورسعيد منظومة جديدة للارتقاء بمستوى النظافة




لا تفوتك
5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

5 قوانين فى أولويات الأغلبية البرلمانية الفترة المقبلة..أهمها "الإيجارات القديمة"

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

الداخلية تحاصر الباعة الجائلين فى محيط منطقة الأهرامات وتزيل الإشغالات

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

صور.. الأرجنتين تحصد المركز الأول بمهرجان "صاجات" للرقص الشرقى بالقاهرة

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

حج وعمرة وملايين ورد الاعتبار حوافز الأندية للفوز بكأس مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة