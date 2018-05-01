محافظ القليوبية : 60 ألف مواطن تقدموا للفحص من فيروس سى

مشيراً الى ان حملة القضاء علي فيروس سي تستهدف الفئة العمرية من 18 عام فأكثر وهى الفئة العمرية المسموح بعلاجها طبقا لبروتوكول العلاج العالمي مضيفا انة من المقرر إجراء تحليل للكشف على الاجسام المضادة لفيروس “سى” ومن يثبت ايجابيته يتم تحويله لاجراء تحليل PCR للتأكد من اصابته بالفيروس من عدمه مضيفاً بانه من يثبت اصابته بفيروس سي يتم صرف العلاج له فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان .

ووجه عشماوى مديرية الصحة بتسهيل اعمال الحملة مع ضرورة التنوية لجميع المواطنين بالحملة من خلال وسائل الاعلام ومكاتب الصحة بالمدن والقرى وخاصة مع تواجد الحملة من خلال قوافل بالشوارع والميادين الرئيسية ثم انتقال أعمال القافلة بمدن المحافظة المختلفة.

وأضاف محافظ القليوبية بانه تم اجراء جميع اعمال التنسيق مع وزارة الصحة بشان توفير كافة المتطلبات لتنفيذ الحملة وفحص جميع مواطني المحافظة من خلال قوافل طبية ستجوب جميع القرى والمدن والكفور والعزب بالتنسيق مع الوحدات الصحية والوحدات المحلية.

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ،أنه فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى 2020 " والتى بدأت في عدد 6 مراكز وهى شبين القناطر وبنها وقليوب والخانكة ومدينة شبرا الخيمة والخصوص فقد بلغ عدد المترددين على المستشفيات للتحليل من مرض فيروس سي حوالى 60 ألف وتم تسليم العلاج للحالات التى تحتاج لذلك.

من ناحية أخري تابع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية منذ الصباح الباكر بغرفة عمليات المحافظة اخر المستجدات في الاحوال الجوية وكشفت غرفة عمليات المحافظة عن عدم ورود أيه بلاغات أو احداث طارئة جراء حاله عدم الاستقرار الجوى حتي الآن .

وأشار المحافظ الى انه تلقى اتصالا عبر الفيديو كونفرانس من المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء لمتابعة احوال الطقس مضيفا الى أن الغرفة في حالة انعقاد دائم واتصال بكافة المراكز والمدن والأحياء مع التأكيد علي تواجد كافة الأجهزة التنفيذية لسرعة التحرك .

موضحا الى استمرار رفع درجة الإستعداد إلي الحاله القصوى والإستعداد لإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع أى احداث طارئة أو امطار أو سيول محتمله ومراجعه الطرق الرئيسيه .

وأكد انه تم اعداد خطه إنتشار سريع وتحرك فورى عن طريق التنسيق بين كافة القطاعات من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وحماية مدنية والمرور والطرق والرى والاسعاف والصحة لإتخاذ كافة التدابير وحشد الامكانيات المتاحة .

ووجه المحافظ بمراجعة اعمدة الإنارة ومدى جاهزية المعدات والالات وعربات الكسح وطلمبات الشفط بجميع الوحدات المحلية وتمركزها إضافة إلي قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد خطط لتصريف المياه إلي اقرب شبكة ومدى جاهزية غرف التفتيش بالشوارع والميادين واماكن تجمعات المياه ، وشدد المحافظ علي إعداد تقارير علي مدار اليوم بالموقف اولاً بأول وإرساله لغرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية .