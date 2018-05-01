محافظ الشرقية : بدء توصيل الانترنت لـ 200 مدرسة ثانوى

الشرقية - إيمان مهنى

وجه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ، بسرعة إنهاء إجراءات استخراج التراخيص اللازمة لتنفيذ المسارات الخارجية والداخلية الخاصة بشبكة الإنترنت لـ 200 مدرسة ثانوية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ، استعدادا للعمل بنظام التعليم الإلكتروني ومنظومة التعليم الجديدة .

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والشركة المصرية للاتصالات لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ مشروع توصيل الكابل الفايبر للمدارس المحددة لتشغيل خدمة الانترنت بجودة فائقة السرعة ، مشدداً على سرعة إنجاز الأعمال ورد الشيء لأصله وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وعدم التسبب في حدوث ازدحام بمنطقة المدارس التي تشمل أعمال تنفيذ مشروع خدمة الإنترنت .

ووجه المحافظ بمراجعة الرسومات الهندسية لكل مدرسة لتحديد المكان المناسب كغرفة للشبكات وتحديد مسارات كابل شبكة الإنترنت لتجهيز المدارس قبل بدء العام الدراسي القادم .

وفي سياق متصل ، ذكر بيان ، أن محافظ الشرقية أصدر القرار رقم 2018 لسنة 2018 بتجنب قطعة أرض على مساحة 700 متر مربع ملك الإصلاح الزراعي والمؤجرة لمجلس ومدينة ديرب نجم والواقعة بحي مبارك خلف موقف الميكروباص ديرب نجم ﻹقامة مبنى للإدارة التعليمية بديرب نجم وحدودها كاﻷتي الحد البحري : عمارة سكنية بعرض 14 متر ، الحد القبلي : باقي أرض الإصلاح الزراعي بعرض 14م ، الحد الشرقي : جار بطول 50م ، الحد الغربي : شارع بطول 50م وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار وفقا للصالح العام والارتقاء بمنظومة التعليم لتقديم تعليم جيد يساهم في تقدم ورقي المجتمع .