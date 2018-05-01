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محافظ الدقهلية يقرر الغلق الإدارى لـ25 منشأة طبية خالفت قوانين العمل

الثلاثاء، 01 مايو 2018 03:23 م
محافظ الدقهلية يقرر الغلق الإدارى لـ25 منشأة طبية خالفت قوانين العمل الدكتور احمد الشعراوى محافظ الدقهلية


الدقهلية شريف الديب
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قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية ، اليوم الثلاثاء، غلق 25منشأة وعيادة طبية ومعامل تحاليل ومراكز علاجية ومستشفيات خاصة غلقا إداريا شملت عيادات جراحة عامة ، نساء وتوليد، أطفال، معامل تحاليل، تجميل، أسنان، باطنة ، علاج طبيعي، عظام، تحاليل طبية تخصصات مختلفة بمراكز ومدن ميت غمر، المنصورة، تمي الامديد، السنبلاوين، طلخا.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج المرور الميداني لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل ، وثبوت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.

ووجه الشعراوي، وكيل وزاره الصحة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا لأهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين، مشددا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

 

 

 
 

 


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